Microsoft представила большое обновление Windows 11

Microsoft начинает выпуск нового обновления для Windows 11, которое включает в себя целый ряд улучшений и новых встроенных функций. В рамках этого обновления Copilot в Windows 11 получит больше возможностей для управления ПК, а также новую опцию «Генеративное стирание» в «Фотографии», улучшенные макеты Snap, изменения в системе виджетов и многое другое.

Хотя обновление Windows 11 доступно начиная с сегодняшнего дня, Microsoft заявляет, что не все функции будут включены сразу. Новые возможности Copilot начнут внедряться в конце марта, предоставляя новые возможности, например, попросить чат-бота с искусственным интеллектом включить режим экономии заряда батареи или запустить специальные возможности, такие как экранный диктор или лупа. Copilot также сможет показывать доступные сети Wi-Fi, место для хранения данных и даже очищать мусорную корзину.

Во встроенное приложение «Фото» также добавлено больше функций на базе искусственного интеллекта. Новая функция генеративного стирания позволит удалять ненужные объекты с фотографии, просто выбирая и удаляя их.

Функция Snap в Windows 11, которая позволяет легко изменять размеры окон приложений, в этом обновлении становится умнее, поэтому теперь она будет запоминать часто используемые приложения и автоматически предлагать макеты.

Если есть планшет под управлением Windows со стилусом, последнее обновление Windows 11 также включает возможность писать непосредственно в текстовые поля в ОС. Сюда входит поддержка Windows Ink в таких приложениях, как «Фото», Paint, WhatsApp и других.

Последнее обновление Windows 11 содержит некоторые улучшения, упрощающие обмен контентом с устройствами. Функция Nearby Share теперь обеспечивает более высокую скорость передачи данных, если делитесь файлами в одной сети, а также стало возможным дать своему компьютеру понятное имя, чтобы другим было легче вас узнать, пишет The Verge.

Система Phone Link в Windows 11 теперь будет включать возможность доступа к последним фотографиям или использования телефона в качестве веб-камеры в приложениях для видеоконференций. Начиная с сегодняшнего дня эта функция будет доступна для тестирования инсайдерам Windows на устройствах под управлением Android 9 или более поздней версии и приложении Link to Windows версии 1.24012 или более поздней версии. Чтобы включить его, загляните в меню настроек Bluetooth и мобильных устройств, выберите «Управление устройствами» и разрешите компьютеру доступ к телефону Android.

И последнее, но не менее важное: Microsoft вносит некоторые улучшения специальных возможностей в Windows 11. Новая функция Voice Shortcuts ("голосовых ярлыков") позволяет создавать собственные команды для автоматизации задач в функции голосового доступа в Windows 11.