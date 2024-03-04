МТС запустил акцию «Весенние бонусы 2024» для новых абонентов

Благодаря акции при подключении на тариф «#Безлимитище» на два года предоставляется безлимит звонков во все сети. А на тарифах линейки «#ВсёСупер» новичкам можно будет воспользоваться дополнительными минутами или бесплатным доступом к комплексной услуге «Подписка МТС Премиум+». Для всех участников акции предусмотрена и скидка на абонплату.

В акции принимают участие тарифы «#ВсёСупер 8», «#ВсёСупер 25», «#ВсёСупер 40» и «#Безлимитище».

Новым абонентам тарифа «#Безлимитище» предоставляется безлимит звонков во все сети на 24 календарных месяца с момента подключения. С учетом скидки абонплата на нем в первые 90 дней составит 26,90 рубля.

При подключении на «#ВсёСупер 25» и «#ВсёСупер 40» предоставляется возможность два месяца бесплатно пользоваться «Подпиской МТС Премиум+». Это комплексная услуга, которая предоставляет много новых возможностей: добавляет 50 ГБ интернета на неограниченной скорости, открывает доступ к 85 каналам сервиса МТС ТВ, онлайн-кинотеатрам, миллионам треков в МТС Music и тысячам электронных книг сервиса «Книги с Литрес», а также предоставляет скидки на ряд других услуг. Акционная абонентская плата на этих тарифах в первые 90 дней составит 22,90 рубля и 30,90 рубля соответственно.

А на тарифном плане «#ВсёСупер 8» в течение 2-х месяцев будут дополнительно доступны 200 минут исходящих вызовов во все сети. В первые 90 дней абонентская плата здесь составит 15,90 рубля в месяц.