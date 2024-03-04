Meta отключит все учётные записи Oculus в марте

В электронном письме, разосланном пользователям, компания Meta сообщает, что 29 марта 2024 года удалит учетные записи Oculus, лишив возможности повторно активировать или получить свои приложения, покупки в приложениях, кредиты в магазине и многое другое. Пользователи потеряют свои достижения, список друзей и любой контент, созданный с помощью учетной записи Oculus, если не перенесете данные на учетную запись Meta.

Аккаунты Oculus прекратили свое существование с 2020 года, когда компания, тогда известная как Facebook, начала требовать от новых пользователей регистрироваться с помощью учетных записей Facebook. Однако в 2022 году была добавлена ​​возможность создания учетной записи Meta, предлагая альтернативу пользователям, которые не хотели привязывать данные Facebook к гарнитуре Quest. Meta перестала позволять пользователям входить в свои учетные записи Oculus в январе 2023 года.

Для переноса данных необходимо зарегистрировать учётную запись Meta с тем же адресом электронной почты, что использовался при регистрации аккаунта Oculus. После этого можно будет получить доступ ко всем ранее купленным играм и приложениям, а также другим данным, которые хранились в старой учётной записи.