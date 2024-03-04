Илон Маск подал в суд на OpenAI и ее создателя Сэма Альтмана

Американский предприниматель Илон Маск подал в суд на компанию OpenAI, а также на основателя и генерального директора компании Сэма Альтмана и ее президента и соучредителя Грега Брокмана, следует из материалов дела.

По версии Маска, OpenAI была преобразована в де-факто дочернюю компанию Microsoft с закрытым исходным кодом. Новое правление OpenAI совершенствует искусственный интеллект (AGI), чтобы «максимизировать прибыль для Microsoft, а не на благо человечества», говорится в иске Маска, пишет РБК.

«Внутренние детали GPT-4 известны только OpenAI и, по имеющейся информации, Microsoft. Следовательно, GPT-4 является противоположностью «открытого ИИ», — указано в иске Маска. По его мнению, GPT-4 закрыта по коммерческим соображениям Microsoft.

Маск вменяет в вину OpenAI нарушение контракта и недобросовестную деловую практику и просит компанию вернуться к открытому исходному коду. По его мнению, компания «исказила» цели и задачи, которые были поставлены при ее основании. Иск подан 29 февраля в суд в Сан-Франциско.

Маск также запросил судебный запрет, чтобы помешать OpenAI, Брокману, Альтману и Microsoft получать прибыль от технологии AGI компании. Microsoft, которая не фигурирует в качестве ответчика в иске, получила эксклюзивную лицензию на языковую модель OpenAI GPT-3 в 2020 году.