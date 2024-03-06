Apple выпустила iOS 17.4

iOS 17.4 — одно из крупнейших обновлений за всю историю. Оно вышло в открытый доступ ко дню вступления в силу европейского «Законом о цифровых рынках» (DMA) — 6 марта.

Технологии потребовали более 600 новых API, расширенной аналитики приложений, функциональности альтернативных браузерных движков, а также возможности обработки платежей. Эти изменения делают iOS 17.4 претендентом на самое большое обновление iOS за всю историю, по крайней мере, для разработчиков в ЕС.

Для всех, кто не входит в ЕС, iOS 17.4 выглядит немного более обыденной. Обновление включает в себя новое меню «Состояние батареи» в настройках, автоматические расшифровки в Apple Podcasts, новый переключатель для защиты украденных устройств и новые смайлы. Подробнее о новшествах:

  • Меню «Настройки», «Аккумулятор» содержит дополнительную информацию в  разделе «Состояние аккумулятора», включая процент максимальной емкости и количество циклов, но только для линейки iPhone 15.
  • Видеореакции могут быть отключены разработчиками по умолчанию.
  • Переключатель захвата пространственного видео в настройках камеры теперь объясняет, что 3D-видео занимает вдвое больше места, чем 2D-видео.
  • Apple Wallet включает новые разрешения для предоставления Apple анонимных данных о транзакциях.
  • В Apple Podcasts есть панель воспроизведения, которая "парит" над пользовательским интерфейсом, как в VisionOS.
  • Apple Podcasts теперь включает машинный анализ расшифровок.
  • Владельцы совместимых автомобилей с интеллектуальными комбинациями приборов могут отображать информацию из CarPlay.
  • Защита украденных устройств включает новый параметр, который отключает функцию местоположений.
  • Siri теперь может отвечать на нескольких языках.
 

 

Читайте новости первыми в нашем Telegram-канале!

Подписывайтесь на наш канал в Дзен!

Версия для печатиВерсия для печати

Регион: 

Рубрики: 

Теги: 

Опубликовал: KVbot,

Заметили ошибку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter!
 