Apple выпустила iOS 17.4

iOS 17.4 — одно из крупнейших обновлений за всю историю. Оно вышло в открытый доступ ко дню вступления в силу европейского «Законом о цифровых рынках» (DMA) — 6 марта.

Технологии потребовали более 600 новых API, расширенной аналитики приложений, функциональности альтернативных браузерных движков, а также возможности обработки платежей. Эти изменения делают iOS 17.4 претендентом на самое большое обновление iOS за всю историю, по крайней мере, для разработчиков в ЕС.

Для всех, кто не входит в ЕС, iOS 17.4 выглядит немного более обыденной. Обновление включает в себя новое меню «Состояние батареи» в настройках, автоматические расшифровки в Apple Podcasts, новый переключатель для защиты украденных устройств и новые смайлы. Подробнее о новшествах: