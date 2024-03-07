Viber запустит настраиваемые папки чатов

Rakuten Viber запустит папки чатов. Благодаря обновлению можно быстро находить конкретные переписки, что упрощает организацию чатов и делает работу с ними удобнее. В папках чаты можно классифицировать по темам, группам или отдельным контактам.

Новая функция позволяет пользователям создавать до пяти настраиваемых папок в дополнение ко вкладке «Все», которая автоматически включает в себя все остальные чаты. Например, пользователи могут создать отдельные папки для рабочих переписок, общения с друзьями, семьей или других избранных переписок. Чаты можно добавить в несколько папок одновременно, а количество добавляемых чатов в одну папку не ограничено. Пользователи также могут переименовывать папки и отмечать все чаты в папке как прочитанные.

Иконка непрочитанных сообщений с цифрой в верхней части каждой папки указывает на количество непрочитанных чатов в данной папке. В папки можно добавлять все личные и групповые чаты, каналы и сообщества. Есть ряд исключений: в папки не могут быть добавлены скрытые чаты, сообщения от Viber Pay (опция доступна в ряде стран), компаний или клиентов.

Папки постепенно станут доступны по всему миру, в ближайшие пару месяцев они появятся у пользователям Rakuten Viber версии 22.0 и выше. Пользователи, у которых больше 10 чатов, получат доступ к этой функции автоматически при открытии приложения.