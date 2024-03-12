Nvidia вызвали в суд за использование книг для обучения ИИ

Три автора книг подали иск против производителя чипов Nvidia. Основанием послужила платформа искусственного интеллекта Nvidia NeMo, которая без разрешения использовала их книги, защищенные авторским правом, для обучения.

Брайан Кин, Абди Наземян и Стюарт О'Нан утверждают, что их работы были включены в набор данных из почти 200 000 книг, которые использовались для обучения NeMo. Хотя Nvidia удалила набор данных в октябре 2023 года из-за претензий о нарушении авторских прав, авторы утверждают, что это удаление является признанием вины.

Поданный в федеральный суд Сан-Франциско коллективный иск требует неуказанного возмещения ущерба американским авторам, чьи защищенные авторским правом работы потенциально помогли обучить большие языковые модели NeMo за последние три года.