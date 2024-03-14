Microsoft Teams переходит на единое приложение для личного и рабочего использования

Microsoft создает единую версию Microsoft Teams, которая позволит легко переключаться между личными и рабочими учетными записями. Новое приложение в настоящее время проходит тестирование.

Новая версия Teams будет доступна коммерческим пользователям в апреле и будет включать в себя переключатель учетных записей, доступный в разделе профиля. «Мы получили отзывы от пользователей: вы предпочитаете одно приложение Teams, которое позволяет легко получать доступ и переключаться между личными и рабочими учетными записями», — говорится в сообщении Microsoft в блоге. «Это обновление позволяет вам использовать одно приложение для всех типов учетных записей Teams».

В будущих обновлениях также сможете выбрать учетную запись, которую хотите использовать при присоединении к собранию по ссылке, или даже присоединиться к собранию без входа в систему. Это единое приложение позволит запускать личные и рабочие учетные записи для команд с отдельными значками на панель задач вместо необходимости устанавливать и запускать отдельные приложения.