Spotify официально добавляет поддержку музыкальных клипов, объявила сегодня компания. Сервис описывает эту функцию как бета-версию, и на сегодняшний день на 11 рынках доступен только ограниченный каталог. Г лобальный руководитель отдела потребительского опыта Spotify Стен Гармарк сообщил TechCrunch , что полный каталог музыкальных видео Spotify в конечном итоге будет включать «тысячи» песен.

Функция музыкального видео доступна через экран «Сейчас исполняется» на поддерживаемых треках, где над названием песни появляется значок «Переключиться на видео». Нажатие на него перезапустит песню и начнет воспроизводить ее музыкальное видео в центре экрана. Вы можете повернуть устройство iOS или Android, чтобы воспроизвести музыкальное видео в полноэкранном режиме, и нажать «Переключиться на аудио», чтобы вернуться к более традиционному интерфейсу «Сейчас исполняется».

В настоящее время эта функция доступна на ограниченном количестве рынков: Великобритания, Германия, Италия, Нидерланды, Польша, Швеция, Бразилия, Колумбия, Филиппины, Индонезия и Кения. Гармарк говорит, что эти рынки были выбраны «на основе ряда критериев, включая размер рынка и доступность поддержки местного контента».