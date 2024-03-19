Telegram выпустил облигации на $330 млн

Мессенджер Telegram привлёк $330 млн от продажи облигаций. Об этом сообщил основатель и гендиректор платформы Павел Дуров. Он добавил, что средства удалось привлечь на выгодных для компании условиях.

"На прошлой неделе мы выпустили облигации на сумму 330 миллионов долларов, чтобы гарантировать, что Telegram сможет продолжать расширяться ускоренными темпами. Мы были рады иметь в качестве участников глобальные фонды высочайшего уровня с безупречной репутацией. Условия облигаций (с поправкой на ставку ФРС) оказались для Telegram самыми выгодными за всю историю нашей компании.

Я горжусь тем, что каждый раз, когда мы выпускаем облигации, мы становимся лучше в этом процессе. Возросший спрос на наши облигации показывает, что мировые финансовые институты ценят рост аудитории и монетизации Telegram. Это еще больше укрепит нашу позицию как независимой платформы", - рассказал Павел Дуров.

Текущая доходность облигаций Telegram составляет 7,7 %, пишет TechCrunch со ссылкой на свои источники. Срок погашения облигаций — 2026 год или момент выхода платформы на биржу, в зависимости от того, что наступит раньше.