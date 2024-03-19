Компания Andersen с офисом в ПВТ вошла в топ-1000 самых быстрорастущих в Европе

Издание «Financial Times» совместно с немецким исследовательским агентством «Statista» опубликовало восьмой ежегодный рейтинг самых быстрорастущих компаний Европы «FT 1000». В список впервые вошла IT-компания Andersen с офисом в Парке высоких технологий, заняв 330-е место из 1000, сообщает пресс-служба ПВТ.

Данный рейтинг приводит анализ компаний, справившихся с непростым периодом Covid-19 и достигших значительного экономического роста. Рейтинг включает компании с компетенциями в самых разных сферах - строительства, электронной коммерции, финтеха, энергетики и др. Самой многочисленной группой в списке являются IT-компании, их насчитывается более 180.

В обновленный рейтинг вошли те, кто достиг самого высокого совокупного годового роста выручки (CAGR) за 2019–2022 годы. Чтобы попасть в список, компании должны иметь минимальный доход в размере 100 тыс. евро в 2019 году и 1,5 млн. евро в 2022 году. Минимальный средний темп роста выручки – 36,3%.