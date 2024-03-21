Первый пациент Neuralink с мозговым имплантом продемонстрировал игру в шахматы на ПК

Стартап Илона Маска Neuralink в среду транслировал в прямом эфире видео, на котором видно, как пациент использует мозговой имплант компании, чтобы двигать мышью и играть в шахматы на компьютере.

29-летний Ноланд Арбо — первый пациент-человек, которому когда-либо имплантировали устройство Neuralink. Компания разрабатывает интерфейс «мозг-компьютер», который призван помочь пациентам с параличом управлять внешними технологиями, используя только нейронные сигналы. Первый продукт Neuralink называется «Телепатия», сообщил Маск в январе на своей странице в социальной сети X.

В видео, которое транслировалось на канале X, Арбо сказал, что он стал парализованным после несчастного случая около восьми лет назад. Он сказал, что операция по установке имплантата Neuralink, которая требует от пациентов удаления части черепа для вставки электродов в ткань мозга, была «очень простой». По его словам, на следующий день его выписали из больницы.

«Я бы сказал, что мы столкнулись с некоторыми проблемами», — сказал Арбо. «Я не хочу, чтобы люди думали, что это конец пути, впереди еще много работы, но это уже изменило мою жизнь».

BCI — это система, которая расшифровывает сигналы мозга и переводит их в команды для внешних технологий. Если система будет работать правильно, пациенты с тяжелыми заболеваниями смогут в конечном итоге отправлять текстовые сообщения.