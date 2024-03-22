Министерство юстиции США обвинило Apple в незаконной монополии на рынке смартфонов в новом обширном антимонопольном иске.

Министерство юстиции вместе с генеральными прокурорами 16 штатов и округов обвиняет Apple в завышении цен для потребителей и разработчиков за счет того, что пользователи становятся более зависимыми от ее телефонов. Стороны утверждают, что Apple «выборочно» налагает договорные ограничения на разработчиков и скрывает важные способы доступа к телефону, чтобы предотвратить возникновение конкуренции.

Apple использует свою монопольную власть, чтобы получить больше денег от потребителей, разработчиков, создателей контента, художников, издателей, малого бизнеса и торговцев, среди прочих», — пишет Министерство юстиции .

Дело подается в Окружной суд США по округу Нью-Джерси. Генеральные прокуроры Нью-Джерси, Аризоны, Калифорнии, Коннектикута, Мэна, Мичигана, Миннесоты, Нью-Гэмпшира, Нью-Йорка, Северной Дакоты, Оклахомы, Орегона, Теннесси, Вермонта, Висконсина и округа Колумбия присоединились к Министерству юстиции в иске.