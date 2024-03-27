Представлен смартфон Poco C61

Бренд Poco представил бюджетный смартфон Poco C61. Смартфон оснащен SoC MediaTek Helio G36 и экраном IPS с диагональю 6,71 дюйма, разрешением 1650 x 720 пикселей, кадровой частотой 90 Гц и пиковой яркостью 500 кд/кв.м. Защиту экрана обеспечивает закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3.

Основная камера представлена датчиками разрешением 8 и 0,08 Мп, во фронтальной применяется 5-мегапиксельный сенсор. Poco C61 получил боковой сканер отпечатков пальцев, стандартный разъем для наушников, слот для карт microSD, аккумулятор емкостью 5000 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 10 Вт.

Смартфон появился в двух конфигурациях: 4/64 ГБ за 90 долларов и 6/128 ГБ за 100 долларов.