Microsoft прекратит поддержку .NET 7 после 14 мая

 

Поддержка .NET 7 прекратится 14 мая 2024 года. После этого Microsoft больше не будет предоставлять обновления, включая исправления безопасности и техническую поддержку, для .NET 7. Пользователям необходимо обновиться до .NET 8 до этой даты, чтобы безопасно использовать инструмент.

После окончания поддержки .NET 7 пользователи могут ожидать следующего:

  • Приложения, использующие эту версию, продолжат работать.
  • Никаких новых обновлений безопасности для .NET 7 выпускаться не будет.
  • Продолжение использования неподдерживаемой версии подвергнет пользователей уязвимостям безопасности.
  • Возможно, пользователи не смогут получить доступ к технической поддержке для приложений .NET 7.

.NET — модульная платформа для разработки программного обеспечения с открытым исходным кодом.

 

 

 

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Опубликовал: KVbot,

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