Microsoft прекратит поддержку .NET 7 после 14 мая

Поддержка .NET 7 прекратится 14 мая 2024 года. После этого Microsoft больше не будет предоставлять обновления, включая исправления безопасности и техническую поддержку, для .NET 7. Пользователям необходимо обновиться до .NET 8 до этой даты, чтобы безопасно использовать инструмент.

После окончания поддержки .NET 7 пользователи могут ожидать следующего:

Приложения, использующие эту версию, продолжат работать.

Никаких новых обновлений безопасности для .NET 7 выпускаться не будет.

Продолжение использования неподдерживаемой версии подвергнет пользователей уязвимостям безопасности.

Возможно, пользователи не смогут получить доступ к технической поддержке для приложений .NET 7.

.NET — модульная платформа для разработки программного обеспечения с открытым исходным кодом.