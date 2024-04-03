Сервис Google Podcasts закрыт

Прошлой осенью Google объявил, что закрывает свое специальное приложение для подкастов, чтобы сосредоточить все свои усилия на YouTube Music. Теперь сервис полностью прекратил функционировать

Google заявляет, что просто реагирует на рынок и что YouTube — гораздо более популярное место для поиска подкастов, чем Google Podcasts. Конечно, есть доказательства, подтверждающие это: в своем уведомлении о закрытии в сентябре Google процитировал статистику Edison Research, согласно которой около 23% слушателей подкастов в США считают YouTube своей основной платформой для подкастов, по сравнению с 4% для Google Podcasts.

За последние несколько месяцев Google внесла ряд изменений в YouTube для улучшения поддержки подкастов. Разработчики добавили в платформу помимо самого раздела «Подкасты» возможность создания миниатюр, временных меток и плейлистов. В будущем ожидается появление инструментов, которые сделают проще поиск подкастов и взаимодействие с ними.