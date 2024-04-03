Выпущена версия WordPress 6.5 Regina

Разработчики сообщили о выпуске новой версии WordPress 6.5 Regina. В обновлении стали доступны новые способы тонкой настройки, управления типографикой сайта, а также обновления редактора сайта и улучшенная производительность.

Теперь библиотека шрифтов дает возможность контролировать типографику сайта без кодирования или дополнительных действий. Локальные шрифты и шрифты Google можно легко добавлять и редактировать на сайте.

Параметрами размера, повтора и фокуса для фоновых изображений можно управлять в Group blocks. Устанавливать пропорции для изображений можно в Cover block. Здесь также можно добавлять цветные наложения из выбранного изображения. Поддержка теней доступна для большего количества типов блоков.

В новой версии внедрен упрощенный способ управления зависимостями плагинов. Авторы могут предоставить новый заголовок Requires Plugins со списком необходимых плагинов, разделённых запятыми. Обо всех нововведениях можно прочитать в блоге компании.