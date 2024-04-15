14 апреля вышло обновление Telegram. Теперь пользователи могут легко и быстро создавать собственные стикеры и целые наборы стикеров с помощью нового мощного редактора прямо в мессенджере.

Создание стикера

Чтобы создать новый стикер, нажмите на кнопку с изображением стикера в строке ввода в любом чате. В появившейся панели нажмите на кнопку (+) для перехода к редактору. Возьмите любую фотографию и добавьте к ней надпись, рисунок или любые анимированные стикеры, эмодзи и GIF, уже существующие на платформе Telegram.

Одним касанием можете вырезать объект на фотографии и убрать фон. Также можно удалять и восстанавливать части фотографии вручную. К вырезанному объекту можно добавить классический белый контур.

Добавление стикера в набор

Готовый стикер можно сразу отправить — или создать набор стикеров. Чтобы добавить стикер в набор, выберите эмодзи, которые подходят ему по настроению. Telegram предложит некоторые эмодзи на основании анализа фотографии с помощью искусственного интеллекта — например, кота, собаку или автомобиль.

Расширение набора

С 2015 года миллионы художников и мемотворцев пользуются открытой платформой Telegram для создания стикеров, чтобы поделиться своими произведениями с пользователями. Вы можете добавлять в свои наборы любые из существующих стикеров. Например, чтобы собрать вместе любимые — или создавать тематические подборки.

Как поделиться набором

Если хотите поделиться своим набором, просто отправьте в чат один из стикеров. Собеседнику достаточно нажать на него, чтобы добавить весь набор. Каждому набору также соответствует уникальная ссылка вида t.me/название.