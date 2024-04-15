Правительства Беларуси и России заключили соглашение о взаимном признании электронной подписи

Правительства Беларуси и России заключили соглашение о порядке признания электронной подписи (электронной цифровой подписи) в электронном документе при трансграничном электронном взаимодействии. Документ по итогам состоявшихся 15 апреля в Москве переговоров премьер-министров двух стран Романа Головченко и Михаила Мишустина подписали министр связи и информатизации Константин Шульган и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, сообщает БЕЛТА.

Комментируя подписанное соглашение, Константин Шульган констатировал, что в Беларуси электронная цифровая подпись применяется уже достаточно давно при электронном документообороте. "Теперь это первый шаг для того, чтобы между нашими союзными государствами точно такой же процесс пошел в электронной форме. Сегодняшнее соглашение - начало того, когда мы признаем электронные подписи двух государств взаимно, чтобы для бизнеса, а также при государственном электронном документообороте все проходило быстро и мобильно", - сказал он.



При этом министр отметил, что в пилотном режиме подобный механизм во взаимодействии бизнеса Беларуси и России уже был апробирован. "Он позволял сократить процедуру с месяцев буквально до считанных дней", - добавил он.



Соглашение достаточно долго готовилось, так как необходимо было решить ряд технических вопросов. "Сейчас, когда все готовы, надеюсь, что процедуры, которые необходимы после подписания соглашения, мы пройдем достаточно быстро", - сказал Константин Шульган.



Он также добавил, что подписанное соглашение - это последний шаг к тому, чтобы полностью заработал доступ к госзакупкам двух стран.