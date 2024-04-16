Microsoft прекратит поддержку Office 2016 и Office 2019 14 октября 2025 года

Microsoft сообщила в своем блоге, что 14 октября 2025 года полностью прекратит поддержку приложений пакетов Office 2016 и Office 2019. Основная поддержка Office 2016 и Office 2019 была прекращена ещё октябре 2020 года и октябре 2023 года соответственно. В октябре будущего года компания прекратит расширенную поддержку этих двух пакетов ПО.

Использование продуктов после окончания поддержки делает организацию уязвимой для потенциальных угроз безопасности, снижения производительности и проблем с соблюдением требований.

Для организаций, которым всё ещё нужна версия Office, способная работать без подключения к интернету, по-прежнему доступен выпуск Office LTSC 2021. Однако его поддержка будет прекращена 13 октября 2026 года.

Для организаций, которые используют Exchange Server 2016 и Exchange Server 2019, Microsoft во второй половине следующего года выпустит новую версию платформы. До этого времени клиентам, которые хотят продолжать использовать Exchange Server локально, Microsoft рекомендует перейти на Exchange Server 2019, который будет обновлён до новой версии, когда та станет доступной.