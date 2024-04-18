Huawei анонсировала серию флагманских телефонов Pura 70

Компания Huawei анонсировала в Китае серию флагманских телефонов Pura 70, ориентированных на фотографии. В линейку входят четыре модели: Pura 70, Pura 70 Pro, Pura 70 Pro+ и Pura 70 Ultra.

«Сердцем» смартфонов Huawei Pura 70 Pro+ и Pura 70 Ultra стал чипсет Kirin 9010, обновленная версия Kirin 9000, используемого в серии Mate 60. Чипсет состоит из двух больших ядер, работающих на частоте 2,30 ГГц, шести средних ядер, работающих на частоте 2,18 ГГц, и четырех малых ядер, работающих на частоте 1,55 ГГц. Для графики используется графический процессор Maleoon 910.

Система изображения XMAGE серии Huawei Pura 70 оснащена 1-дюймовым 50-мегапиксельным сенсором камеры. Он имеет механически вращающуюся телескопическую линзу, которая может расширяться и сжиматься внутри. Компания утверждает, что технология может выдержать не менее 300 000 расширений и сжатий.

Основная камера поддерживает переменную диафрагму в диапазоне от f/1,6 до f/4,0 и оснащена технологией защиты от тряски при сдвиге сенсора для стабилизации снимков. Главный датчик сопровождается сверхширокоугольным объективом на 40 Мп и телеобъективом с макрорежимом и поддержкой OIS на 50 Мп.

Модель Huawei Pura 70 Pro+ имеет ту же основную камеру с переменной диафрагмой f/1,4–f/4,0 и поддержкой OIS. В ней отсутствует система выдвижных линз — эта эксклюзив для модели Ultra. Смартфон оснащен сверхширокоугольным объективом на 12,5 Мп и телеобъективом для макросъемки на 48 Мп. Оба телефона имеют 13-мегапиксельную фронтальную камеру.

Модели Pura 70 Pro+ и Ultra оснащены 6,8-дюймовой OLED-панелью LTPO с переменной частотой обновления до 120 Гц, встроенным в экран сканером отпечатков пальцев и защитный стеклом Kunlun второго поколения. Pro+ получил батарею емкостью 5050 мАч, а версия Ultra — 5200 мАч.

Оба телефона поддерживают проводную зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную зарядку 80 Вт. Также девайсы поддерживают обратную беспроводную зарядку мощностью 20 Вт, с их помощью можно зарядить мелкие девайсы. Оба телефона работают на Harmony OS 4.2 и предлагают такие характеристики, как две SIM-карты, 5G, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2, NFC, ИК-передатчик и спутниковые звонки. Наконец, оба телефона оснащены корпусом со степенью защиты IP68.

Huawei Pura 70 Ultra поставляется в двух вариантах: 16 ГБ + 512 ГБ за 9999 юаней (~$1378) и 16 ГБ + 1 ТБ за 10 999 юаней (~$1516). Он доступен в четырех цветах: черный, белый, коричневый и зеленый.