Google снова отложила блокировку сторонних cookie в браузере Chrome

В начале 2024 года Google сообщила о введении блокировки сторонних файлов cookie для 1 % пользователей браузера Chrome, являющегося самым популярным интернет-обозревателем в мире. Однако с тех пор компания не сильно продвинулась в этом направлении и на этой неделе было объявлено, что блокировка файлов cookie для всех пользователей браузера снова откладывается.

«Мы признаём существование постоянных проблем, связанных с согласованием различных отзывов от представителей отрасли, регулирующих органов и разработчиков, и будем продолжать тесное взаимодействие в этой сфере со всей экосистемой. Также важно, чтобы у CMA [Управление по конкуренции и рынкам Великобритании] было достаточно времени для изучения всех доказательств, включая результаты отраслевых тестов, которые CMA попросило участников рынка предоставить к концу июня. Учитывая важность упомянутых аспектов, мы не сможем завершить процесс отказа от использования сторонних файлов cookie во второй половине четвёртого квартала», — говорится в сообщении Google.

Компания не назвала более точные сроки отказа от использования в Chrome сторонних файлов cookie.