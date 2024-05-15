Meta закрывает корпоративную платформу для общения Workplace

Компания Meta закрывает Workplace, версию Facebook, которая была создана для обеспечения общения между бизнес-командами.

«Мы прекращаем работу Workplace, чтобы могли сосредоточиться на создании технологий искусственного интеллекта и метавселенной, которые, по нашему мнению, фундаментально изменят наш подход к работе», — сообщают представители компании.

«В течение следующих двух лет мы предоставим нашим клиентам Workplace возможность перейти на продукт Zoom Workvivo. Это изменение знаменует собой конец десятилетнего существования продукта, у которого были большие планы по обеспечению дифференцированного потока доходов для Facebook, но в конечном итоге стало понятно, что ему слишком сложно конкурировать с такими компаниями, как Slack и более поздние Teams от Microsoft», - объясняет компания

С 1 сентября 2025 до 1 мая 2026 года Workplace станет полностью бесплатной. Однако платформа будет доступна только для чтения и загрузки уже размещённых там данных. После этого доступ к платформе будет закрыт, а все данные клиентов будут удалены.