МТС начал обучать людей старшего возраста навыкам работы с ИИ

МТС обновил и запустил новый курс #НаучиСвоихБлизких в территориальном центре социального обслуживания населения Первомайского района г. Минска. В этом году программа включает обучение людей старшего возраста как базовым цифровым навыкам, так и более продвинутым, включая использование инструментов искусственного интеллекта.

Программа #НаучиСвоихБлизких теперь состоит из двух этапов бесплатного обучения: базового для новичков, которые только начинают осваивать цифровую грамотность, и более продвинутого уровня для тех, кто хочет совершенствовать свои знания.

Слушатели курса научатся с помощью смартфонов и планшетов безопасно пользоваться платежными сервисами, соцсетями, общаться в мессенджерах, заказывать товары онлайн, бронировать электронные талоны к врачу и т.д. Из новых тем — отправка и отслеживание посылок, знакомство с расписанием транспорта и оплатой проезда, создание презентаций, оформление покупок на маркетплейсах и онлайн-площадках, а также обзор портала «Мая Рэспубліка». Кроме этого, преподаватель научит грамотно использовать инструменты искусственного интеллекта. Так, с помощью нейросетей слушатели смогут самостоятельно создавать картинки и писать тексты.

Следующий набор слушателей состоится в сентябре. Более подробная информация о наборе на обучение будет размещена на сайте проекта, а также в республиканских СМИ.

#НаучиСвоихБлизких — это социальный проект по обучению людей старшего возраста цифровой грамотности, который помогает освоить широкие возможности мобильных устройств и использовать современные технологии в повседневной жизни. С ноября 2020 года проект реализован в форме бесплатной онлайн-школы #НаучиСвоихБлизких. Сейчас курс будет проходить и в офлайн-формате.