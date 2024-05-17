Американские инвесторы распродают акции EPAM

Американский фонд AllianceBernstein сократил свою долю в американском оффшорном разработчике ПО с белорусскими корнями EPAM Systems.

Как следует из информации, опубликованной на сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC), сейчас фонд владеет 1,6% акций EPAM. Однако в начале 2023 г. фонд владел 6,1% акций, сообщает CNews.

Весной 2019 г. акции EPAM торговались в районе $160 за одну ценную бумагу. Затем последовал рост, и к концу 2021 г. акции подорожали до $700. В начале 2022 г. произошло резкое падение е котировок и акции подешевели до $200. К лету 2022 г. акции подорожали до $420. К весне 2023 г. акции подешевели до $230. Сейчас они торгуются на отметке $250 за одну ценную бумагу.

Крупнейшими акционерами EPAM является ряд американских фондов: Vanguard Group (владеет 11.83% акций), Capital Research Global Investors (13,3%), BlackRock (8,2%). Также американский фонд WCM Investment Managment сократил свою долю в EPAM c 5,9% до 4,3%. Основателю и гендиректору компании Аркадию Добкину принадлежит 3,5% акций.