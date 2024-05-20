Минцифры России планирует создать тестовые зоны 5G по всей стране

Тестовые зоны для сетей мобильной связи пятого поколения (5G) будут организованы на территории России до 2030 года. Об этом в ходе беседы с журналистами на выставке-форуме «Россия» рассказал замглавы Минцифры Дмитрий Угнивенко, пишут "Ведомости".

«До 2030 года в каждом субъекте РФ должны появиться пилотные зоны, а в 16 городах с численностью более 1 млн жителей должны появиться уже коммерческие сети, которые будут предоставлять услуги на сетях пятого поколения», — приводит источник слова чиновника.

Напомним, организация пилотных зон 5G предусматривается проектом национальной программы «Экономика данных и цифровая трансформация государства». По словам замминистра, планируется создание единой сети для интернета вещей (IoT), которая позволит осуществлять управление удалёнными датчиками, а также обеспечит сбор и обработку данных в единую инфраструктуру в дистанционном формате без участия человека. За счёт этого удастся лучше прогнозировать и обеспечивать безопасность инфраструктуры.