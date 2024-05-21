МТС запустил новый тариф «Безлимитище MAX»

МТС предложил новый тарифный план «Безлимитище MAX» с безлимитом интернета и звонков во все сети Беларуси. Новым абонентам предоставляется скидка на абонентскую плату в течение полугода и бесплатный доступ к телеканалам на базе сервиса МТС ТВ на 30 дней. Подключиться или перейти на тариф можно до конца июля 2024 года.

В абонентскую плату тарифа «Безлимитище MAX» включены неограниченное количество минут исходящих звонков во все сети Беларуси и 100 ГБ мобильного интернета.

Также на тарифе можно подключить услугу «Турбо безлимит» за 0 рублей, чтобы пользоваться интернетом без ограничений. Она предоставляет безлимит мобильного интернет-трафика на максимально возможной скорости и дает возможность бесплатно «раздавать» в режиме модема до 100 МБ в сутки, далее — за 0,75 рубля в сутки.

При подключении на тариф «Безлимитище MAX» новые абоненты получат возможность бесплатно в течение 30 дней пользоваться услугой «МТС ТВ, день», которая предоставляет доступ к обширному списку телеканалов различных жанров на базе сервиса цифрового телевидения. Сервис дает возможность ставить эфир на паузу, пользоваться перемоткой и смотреть фильмы и передачи в записи.

Для новых абонентов тарифа также предусмотрена скидка на абонентскую плату. В течение первых 180 дней с момента подключения они смогут воспользоваться его возможностями всего за 19,90 рубля в месяц. Далее размер абонентской платы составит 39,90 рубля в месяц.

На «Безлимитище MAX» можно перейти и с других тарифных планов. Предложение ограничено по времени. Подключение и переход на новый акционный тариф доступны по 31 июля 2024 года.

Подробнее о тарифе — здесь.