HONOR представил четырехуровневую архитектуру ИИ

Глобальный технологический бренд HONOR дебютировал на VivaTech, одной из крупнейших европейских технологических конференций. Ключевой темой стал инновационный подход к искусственному интеллекту на устройствах и анонс новаторской четырехуровневой стратегии использования ИИ.

HONOR также объявил о скором запуске технологий Gen-AI на базе Google Cloud, которые будут представлены на смартфонах нового поколения и откроют совершенно новые возможности для улучшения пользовательского опыта.

Новая архитектура искусственного интеллекта HONOR

HONOR анонсировал четырехуровневую архитектуру искусственного интеллекта и стратегическую направленность на интеграцию ИИ в MagicOS. На базовом уровне формируется открытая экосистема, которая позволяет совместно использовать вычислительные мощности и сервисы разными устройствами, а также операционными системами. Опираясь на эту основу, ИИ на уровне платформы позволяет создать персонализированную операционную систему, обеспечивающую взаимодействия на основе намерений пользователя. На третьем уровне генеративные ИИ-приложения способны произвести революцию в создании и обработке различных видов контента. Наконец, на четвертом уровне находится слой с легким и конфиденциальным доступом к облачным ИИ-сервисам, что позволяет создать по-настоящему целостный опыт использования технологий искусственного интеллекта.

Дебютировавшая в MagicOS 8.0 функция Magic Portal — это первый основанный на намерениях интерфейс, который понимает поведение пользователя и упрощает сложные взаимодействия с контентом и приложениями до одного действия. Magic Portal уже поддерживает 100 популярных приложений в семи категориях, включая навигацию, продуктивность, мессенджеры, поиск, развлечения, покупки и социальные сети. В будущем для пользователей станет доступно еще больше сценариев взаимодействия с контентом и приложениями при помощи Magic Portal.

HONOR также собирается интегрировать технологии Gen-AI на базе Google Cloud в следующие поколения смартфонов для обеспечения инновационного пользовательского опыта и улучшенной защиты данных.

Революция в портретной съемке на смартфонах серии HONOR 200

После успешного запуска AI Motion Sensing Capture для автоматической съемки движущихся объектов серия HONOR 200 продолжит развитие уникальных ИИ-технологий мобильной фотографии благодаря совершенно новой функции портретной съемки.

Стиль легендарной французской фотостудии Harcourt, известной уникальной манерой съемки классических портретов знаменитостей, будет доступен пользователям серии HONOR 200. Для воссоздания эффектов освещения, контрастности и детализации изображения используются разработанные специалистами HONOR технологии искусственного интеллекта. Обширная база портретных снимков студии была использована для обучения ИИ на смартфонах HONOR 200. Процесс съемки состоит из девяти отдельных этапов и полностью повторяет фирменный стиль Harcourt, обеспечивая безупречные портреты студийного качества.

Презентация серии смартфонов HONOR 200 состоится в Париже 12 июня. Новые продукты будут работать под управлением операционной системы MagicOS 8.0 с технологиями искусственного интеллекта. Стремясь сделать ИИ более доступным для широкой аудитории, компания HONOR также объявила о планах выпустить обновление MagicOS 8.0 на HONOR Magic V2 и HONOR 90, что позволит еще большему числу пользователей попробовать инновационные разработки бренда.

Синергия человека и искусственного интеллекта: умные устройства для лучшего будущего

На мероприятии HONOR также провел панельную дискуссию с участием эксперта отрасли доктора Джастины Касселл. Участники обсудили будущее мультимодального взаимодействия, подчеркнув, как эта интеграция повышает удобство и защиту конфиденциальности для пользователей смарт-устройств. «Искусственный интеллект может расширить возможности человека», — подчеркнул Джордж Чжао — «ИИ предлагает персонализированные рекомендации, обеспечивая при этом конфиденциальность пользователя за счет работы с данными непосредственно на устройстве. Например, Magic Portal позволяет пользователям сохранять контроль над выбором используемых сервисов и принятием решений, что подчеркивает ориентированность искусственного интеллекта HONOR на человека».

Говоря о мультимодальном взаимодействии, доктор Джастина Касселл отметила: «Люди живут мультимодально. Появление носимых устройств, таких как кольца и броши, наряду с мощными смартфонами, свидетельствует о растущем комфорте использования ИИ, интегрирующего вербальный язык, невербальные сигналы и паравербальные элементы. Чем больше модальностей мы сможем задействовать в системе ИИ, тем большему количеству людей мы сможем быть полезны с помощью этих технологий».