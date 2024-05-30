Xiaomi представила планшет Redmi Pad Pro 5G

Компания Xiaomi анонсировала в Китае планшет Redmi Pad Pro 5G. Новый гаджет появился в двух конфигурациях: 6/128 ГБ за 280 долларов и 8/256 ГБ за 340 долларов.

Redmi Pad Pro 5G получил экран IPS с диагональю 12,1 дюйма, разрешением 2,5К и кадровой частотой 120 Гц (защиту его обеспечивает закаленное стекло Gorilla Glass 3), SoC Snapdragon 7s Gen 2, две 8-мегапиксельные камеры, четыре динамика, два микрофона.

Емкость аккумулятора составляет 10 000 мАч, он поддерживает зарядку мощностью 33. Вт. Габариты Redmi Pad Pro 5G — 280 × 181,85 × 7,52 мм, масса — 571 грамм.