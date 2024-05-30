А1 существенно расширяет емкость сети в сельской местности

Параллельно с активной работой по совершенствованию работы своей 4G-сети на протяжении 2024 года компания А1 продолжает улучшать качество мобильной связи стандарта 3G. Очередным шагом в этом направлении стал новый этап работ по развертыванию второго канала частот в диапазоне 900 МГц, что позволяет увеличить емкость вдвое, а также улучшить доступность сети и скорость передачи данных. Таким образом компания продолжает укреплять свои позиции лидера по качеству услуг сотовой подвижной электросвязи по большинству интегральных показателей по совокупности наблюдений, что подтверждается независимым регулятором в области подвижной электросвязи «БелГИЭ» по данным за 29.05.2024 года.

Сегодня А1 является единственным оператором мобильной связи в Беларуси, который имеет практическую возможность использования второго UMTS канала в диапазоне 900 МГц в сети третьего поколения. Развертывание дополнительного канала в упомянутом диапазоне охватило территорию Минской и Могилевской областей Беларуси. До конца 2024 года аналогичные работы компания А1 планирует реализовать в Гомельской области, а также вдоль всех основных автомагистралей с литерой «М». Работы в других областях будут планомерно осуществляться в течение 2025 года.

Дополнительный радиочастотный канал в диапазоне UMTS-900 позволит обеспечить более качественное покрытие на территориях за пределами крупных населенных пунктов. Важными преимуществами частотного диапазона 900 МГц, делающими его оптимальным для использования в сельской местности, являются большая площадь покрытия и меньшее затухание сигнала по сравнению с диапазоном 2100 МГц, а также высокая проникающая способность, в том числе в сложных ландшафтных условиях. Запуск второй несущей частоты позволил вдвое увеличить емкость и доступность существующей сети А1 в этом диапазоне, а также заметно повысить скорость передачи данных.

В настоящее время А1 активно работает над развитием и улучшением качества сети параллельно в обоих стандартах: 3G и 4G. Так, абоненты компании имеют возможность пользоваться наиболее качественными услугами мобильной связи в любой точке страны и вне зависимости от типа сети и настроек своих устройств.

При этом компания напоминает, что в настоящее время самым современным стандартом сотовой связи из действующих в Беларуси является стандарт 4G (LTE). Ранее в этом году компания А1 реализовала проект по улучшению качества сети 4G на территории всей Беларуси. Мероприятия, предпринятые в партнерстве с инфраструктурным оператором beСloud, обеспечили уверенную работу связи четвертого поколения на территории всей страны в сети А1, что сделало сеть доступной для 99,8% населения. Значительное улучшение качества связи 4G от А1 было достигнуто благодаря целому ряду мер по более эффективному использованию уже имеющихся ресурсов: параметрической оптимизации, приоритизации трафика, балансировке абонентской нагрузки. Так, в 2023 и 2024 году существенное улучшение работы 4G-сети А1 могли заметить все районные центры и областные города. При этом сеть четвертого поколения доступна абонентам компании А1 не только в крупных городах, но и в малонаселенных пунктах, сельской местности и вдоль автомагистралей страны. Сегодня 4G-сеть А1 объединяет более 6000 базовых станций, работающих в диапазонах 800, 1800 и 2600 МГц.

Чтобы перейти в 4G и воспользоваться всеми преимуществами качественной связи, нужно:

включить 4G (LTE) в настройках телефонного аппарата. При выборе такого режима мобильное устройство будет приоритетной сетью выбирать 4G, но при необходимости сможет автоматически временно переключиться в 3G; включить режим VoLTE в настройках для обеспечения более высокого качества голосовых вызовов; убедиться в том, что SIM-карта поддерживает LTE (при необходимости заменить SIM на USIM или eSIM); убедиться в том, что телефон поддерживает LTE (при необходимости заменить телефон).

Проверьте готовность вашего устройства и SIM-карты к работе в 4G-сети при помощи USSD-запроса *181# вызов. Более подробно ознакомиться с зоной покрытия и со средней скоростью 4G-сети А1 можно на официальном сайте А1 по ссылке, а также в приложении «Мой А1». А узнать о возможностях и преимуществах стандарта связи 4G можно на специальной странице по ссылке.