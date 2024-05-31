МТС расширяет возможности популярных тарифов и запускает новые услуги

МТС расширил возможности более чем 20-ти тарифных планов. Появилось новое предложение для активных пользователей мобильного интернета. Также пополнился перечень услуг, на которые распространяется скидка 20% в рамках «Подписки МТС Премиум+».

Новая линейка услуг «1 Гб+безлимит»

Благодаря новым предложениям оставаться всегда онлайн и больше не ограничивать себя в интернет-серфинге теперь могут абоненты более десятка востребованных тарифных планов. Для них запущены услуги «1 Гб+безлимит до 512 кбит/с», «1 Гб+безлимит до 1 мбит/с» и «1 Гб+безлимит до 2 мбит/с». Пользователи данных пакетов получают 1 ГБ мобильного интернета на нелимитируемой скорости, а после его расходования — интернет-трафик в неограниченном объеме на скорости до 512 кбит, 1 мбит/с и 2 мбит/с соответственно.

Услугой «1 Гб+безлимит до 512 кбит/с» могут воспользоваться абоненты тарифов «#Супер 10», «#Супер 30», «#Супер 50», «Приветливый», «Приветливый+», «Близкий», «Особый», «Заботливый», «Супер», «Супер 8», «Супер 10», «Супер Голос», «Супер 25», «Супер Max», «Супер Max+», «Супер max 50» и «Новогодний». Стоимость подписки на месяц составит 6 рублей.

Абоненты этих же тарифов за 10 рублей в месяц смогут наслаждаться мобильным интернетом в неограниченном объеме и на скорости до 1 мбит/с, выбрав услугу «1 Гб+безлимит до 1 мбит/с».

Еще меньше ограничений по скорости смогут позволить себе пользователи тарифов «#Супер 10», «#Супер 30», «#Супер 50», «Супер», «Супер 8», «Супер 10», «Супер Голос», «Супер 25», «Супер Max», «Супер Max+», «Супер max 50» и «Новогодний». За 13 рублей в месяц для них стала доступна услуга «1 Гб+безлимит до 2 мбит/с».

Подключить новые пакеты интернет-трафика можно в приложении «Мой МТС», через Интернет-помощника или с помощью USSD-запроса: *151# — для услуги «1 Гб+безлимит до 512 кбит/с», *152# — для «1 Гб+безлимит до 1 мбит/с» и *153# — для «1 Гб+безлимит до 2 мбит/с».

Больше услуг со скидкой 20%

Те, кто пользуется «Подпиской МТС Премиум+», могут подключить пакеты «1 Гб+безлимит до 512 кбит/с», «1 Гб+безлимит до 1 мбит/с» и «1 Гб+безлимит до 2 мбит/с» со скидкой 20%. Аналогичное снижение цены для ее пользователей отныне действует и на интернет-услугу «Безлимит внутри сети».

Расширение списка дополнительных услуг на разных тарифах

Сама премиальная подписка тоже стала доступнее. Услугу «Подписка МТС Премиум+» теперь могут подключить абоненты тарифных планов «#Супер 10», «#Супер 30», «#Супер 50», «Безлимитище MAX» и «Приветливый+». Ее стоимость составляет 11,90 рублей. Добавить ее позволяет приложение «Мой МТС», Интернет-помощник и USSD-запрос *928#.

Дополнительные возможности для общения получили абоненты тарифов «#Супер 10», «#Супер 30» и «Безлимитище 2.0». За 6,10 рублей в месяц для них стала доступна услуга «200 минут во все сети».

За 9 рублей в месяц воспользоваться услугой «Безлимит внутри сети» могут пользователи тарифных планов «Приветливый+», «Супер Junior», «Безлимитище», «Безлимитище 2.0», «Безлимитище+», «Безлимитище Х» и «#Безлимитище». А абонентам «#Супер 10» и «#Супер 30» ее добавление обойдется всего в 5 рублей.

Услугой «Безлимит во все сети» также теперь можно воспользоваться на тарифах «#Супер 10», «#Супер 30», «Безлимитище 2.0» и «Безлимитище». Ее стоимость составляет 11,25 рублей в месяц.

Еще две дополнительные опции появились у тарифных планов «#Супер 10», «#Супер 30» и «#Супер 50». За 4,79 рублей в месяц на них стала доступна услуга «Безлимит на соцсети», а за 6 рублей в месяц — «Безлимит на YouTube».