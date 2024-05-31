Microsoft выпустила инструмент DirectSR

Microsoft сообщила о доступности предварительной версии Agility Software Development Kit 1.714.0 для разработчиков, в который включена поддержка API DirectSR. Последний призван упростить интеграцию различных технологий масштабирования в игры.

DirectSR представляет собой расширение DirectX 12, разработанное Microsoft вместе с AMD, Intel и Nvidia. Оно позволяет добавлять поддержку AMD FSR, Intel XeSS и Nvidia DLSS через единый механизм, значительно сокращая время и объём работы, которые затрачивались для интеграции каждой технологии по отдельности.

Раньше каждую технологию масштабирования приходилось реализовывать вручную с помощью отдельных SDK (за исключением игровых движков со специальными плагинами для масштабирования, которые есть, например, в Unreal Engine 5). С помощью DirectSR все три средства масштабирования можно реализовать одним махом. DirectSR охватывает ключевые функции и особенности, присущие всем технологиям временного масштабирования. В большинстве случаев речь здесь идёт о векторах движения, буферах глубины и цвета, метках реакции и экспозиции.

Поскольку DirectSR технически является альтернативным методом интеграции технологий масштабирования, объединяющим DLSS, XeSS и FSR, новый API от Microsoft должен поддерживаться на уровне графического драйвера для аппаратных решений масштабирования. Это означает, что актуальные версии графических драйверов, например, с аппаратной поддержкой Nvidia DLSS и XMX-совместимой версии Intel XeSS, пока не поддерживают DirectSR, и пользователям придётся перейти на версию драйверов, в которых будет реализована совместимость с новым API.

Microsoft заявляет, что DirectSR в перспективе получит встроенную поддержку вариантов масштабирования, не зависящих от используемого графического процессора. В выпущенной предварительной версии DirectSR компания добавила встроенную поддержку только для AMD FSR 2.2. Однако следует ожидать, что Microsoft добавит встроенную поддержку Intel DP4a (необходимой для программной реализации XeSS, не зависящей от используемого GPU), в будущем обновлении, возможно, в полной версии DirectSR.

DirectSR пока недоступен ни в одной игре, но разработчики уже могут использовать этот API. Он доступен в предварительной версии Agility SDK 1.714.0.