Вышло обновление мессенджера Telegram

Команда разработчиков популярного мессенджера объявила о выходе обновления. Теперь пользователи могут отправлять сообщения с анимированными эффектами, размещать подписи над фотографиями и видео, использовать глобальные хештеги для поиска сообщений из публичных чатов, скрывать фрагменты текста с помощью сворачиваемых цитат и многое другое.

В личные чаты теперь можно отправлять сообщения с анимированными эффектами, которые проигрываются, когда собеседник открывает чат. Всем пользователям доступны 6 бесплатных эффектов, а подписка Telegram Premium открывает доступ к сотням анимаций — включая все эффекты из премиальных стикеров. Чтобы отправить сообщение с эффектом, просто нажмите и удерживайте кнопку отправки, а затем выберите эмоцию, которая соответствует настроению.

Теперь подписи можно размещать над фотографиями или видео. Чтобы изменить расположение текста, выберите один или несколько медиафайлов в меню вложений, добавьте в поле ввода подпись – а затем нажмите и удерживайте кнопку отправки и выберите в появившемся меню опцию «Перенести подпись наверх».

Теперь при нажатии на номер телефона в любом сообщении, открывается обновлённое меню — оно позволяет отправить сообщение, позвонить или добавить номер в контакты всего одним касанием.

В обновлении представлены глобальные хештеги. Теперь при нажатии на хештег в любом чате также сможете просмотреть результаты поиска по крупным публичным каналам — чтобы быстро найти последние новости из каналов или интересные идеи.

Теперь пользователи могут делать свои сообщения более компактными, оформляя фрагменты текста в виде сворачиваемых цитат. Для этого достаточно добавить форматирование в виде цитаты и нажать на кнопку «Свернуть» в поле ввода. Читатели смогут развернуть и прочесть цитату — или пропустить её, потратив на пролистывание значительно меньше усилий.