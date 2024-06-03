Представлены процессоры AMD Ryzen 9000

AMD анонсировала новую линейку настольных процессоров Ryzen 9000. В основе Ryzen 9000 лежит архитектура Zen 5, которая, по данным самой AMD, в среднем даёт прирост относительно Zen 4 по показателю IPC на 16%. Это намного меньше, чем утверждали некоторые слухи, хотя AMD публикует диаграмму, которая показывает, что в Geekbench AES XTS прирост составляет 35%. 

AMD сравнивает свой новый флагман с Core i9-14900K, так как Arrow Lake пока не вышли, и Ryzen 9 9950X быстрее на величину от 7% до 56% в зависимости от задач. 

Новые CPU появятся в продаже 31 июля. Цены не называются.

 

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Опубликовал: KV_newsroom,

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