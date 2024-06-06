Samsung представила новые линейки Odyssey OLED, Smart дисплеев и ViewFinity

Компания Samsung Electronics объявила о глобальном запуске новых линеек игровых мониторов Odyssey OLED, Smart дисплеев и мониторов ViewFinity 2024 года.

Модели линейки Odyssey OLED 2024 года – Odyssey OLED G8 (модель G80SD) и Odyssey OLED G6 (модель G60SD) – расширили линейку OLED-дисплеев Samsung нового поколения.



Odyssey OLED G8 – это первый плоский 32-дюймовый игровой OLED-монитор Samsung с разрешением 4K UHD (3840 x 2160) и соотношением сторон 16:9. Он имеет частоту обновления 240 Гц и время отклика 0,03 мс (GtG), которые обеспечивают сверхплавный и быстрый игровой процесс. Odyssey OLED G6 – 27-дюймовый монитор с разрешением QHD (2560 x 1440) и соотношением сторон 16:9. Частота обновления 360 Гц и время отклика 0,03 мс (GtG) позволяют геймерам полностью погрузиться в динамичный игровой процесс.

Обе новые OLED-модели оснащены Samsung OLED Safeguard+ – новой запатентованной технологией защиты от выгорания собственной разработки компании. Это первая в мире технология, которая предотвращает выгорание дисплея благодаря использованию пульсирующей тепловой трубки.

Обновленная линейка Smart дисплеев объединяет возможности нескольких подключенных устройств в одном для работы и развлечений. В число новинок 2024 года входят мониторы M8 (модель M80D), M7 (модель M70D) и M5 (модель M50D).

Новой для всей линейки Smart дисплеев является функция отслеживания тренировок, которая в паре с часами Galaxy Watch позволяет отображать на экране данные о состоянии здоровья в режиме реального времени, даже во время просмотра контента.

новейшая линейка ViewFinity включает в себя ViewFinity S8 (модели S80UD и S80D), ViewFinity S7 (модель S70D) и ViewFinity S6 (модели S60UD и S60D).



Обновленные мониторы ViewFinity 2024 года разработаны с учетом технологий компании Samsung в области использования переработанных материалов: их корпус не менее, чем на 10% состоит из переработанного пластика и на пластиковые компоненты не наносятся химические спреи. В упаковке для облегчения разборки вместо скрепок применяется клей.