Google объявила о покупке компании Cameyo

Google сообщила о приобретении компании Cameyo, которая занимается технологиями виртуализации программного обеспечения. Целью сделки является более глубокая интеграция поддержки виртуализированных приложений Windows в операционную систему Chrome OS, устанавливаемую на Chromebook.

Ранее Google уже работала с Cameyo, чтобы давать пользователям Chromebook возможности запуска устаревших приложений Windows в виртуальной среде. Сейчас компания приняла решение интегрировать технологию виртуализации Cameyo в собственную операционную систему, пишет The Verge.

Интеграция технологии Cameyo Virtual App Delivery (VAD) даст возможность компаниям, использующим Chromebook, продолжать запускать виртуализированные приложения Windows, не нуждаясь в полноценной ОС Windows. При этом приложения будут функционировать так, как будто они работают на Chrome OS наравне с веб-приложениями и сервисами Chrome.