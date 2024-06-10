МТС предоставил возможность воспользоваться линейкой антивирусов PRO32

Абонентам МТС стали доступны линейка антивирусов и сервис удаленного доступа от PRO32. Теперь защитить свое устройство от вредоносных программ можно с помощью решений, стоимость пользования которыми составляет от 2,64 рубля в месяц. Кроме того, стал доступен сервис удаленного безопасного доступа PRO32 Connect Personal, который работает через браузер.

Антивирусы PRO32 — это современные антивирусные решения. В линейку продуктов входят 4 программы, которые оснащены средствами обеспечения конфиденциальности и безопасности, позволяющие защитить до 20 устройств на базе ОС Windows или Android. Опробовать их возможности можно во время бесплатного пробного периода.

Антивирус PRO32 Office Security Базовый — решение, которое включает базовую антивирусную защиту и ряд дополнительных возможностей: защиту веб-камеры, персональный файервол, модули Антифишинг и Антивор. Продукт ориентирован на корпоративных пользователей и индивидуальных предпринимателей, а потому максимально адаптирован к потребностям домашних офисов, небольших компаний и стартапов. Стоимость пользования корпоративным антивирусом PRO32 Office Security Базовый для 5 / 10 / 15 / 20 устройств на ОС Windows или Android составляет 8,01 / 16,02 / 24,03 / 32,01 рубля в месяц. В течение первых 30 дней лицензией можно пользоваться бесплатно.

Решение PRO32 Total Security предоставляет устройствам, работающим на Windows, базовую защиту от вирусов, программ-вымогателей, фишинговых программ и атак с использованием электронной почты. Оно обеспечивает безопасное посещение веб-сайтов и оснащено функциями родительского контроля, позволяя оградить пользователей от потребления нежелательного контента. Защитить 1 / 3 устройства с помощью PRO32 Total Security можно за 3,42 / 4,50 рубля в месяц.

Предложение PRO32 Ultimate Security дает комплексную защиту устройств, работающих на Windows и Android, от вирусов и иных видов угроз. С его помощью можно защитить свой ноутбук, ПК или смартфон от хакерских атак и несанкционированного доступа к веб-камере, а также обеспечить безопасное совершение любых онлайн-платежей.

Пакет PRO32 Mobile Security позволяет защитить мобильные устройства на ОС Android от различных видов угроз, включая подключения к ненадежным Wi-Fi-сетям. Дополнительно в нем доступны функции резервного копирования и восстановления данных.

Стоимость лицензии PRO32 Ultimate Security составляет 6,39 рубля в месяц, а PRO32 Mobile Security — 2,64 рубля в месяц. В обоих случаях можно одновременно защитить до 3 устройств.

Антивирусы PRO32 Total Security, PRO32 Ultimate Security и PRO32 Mobile Security доступны юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам. В течение 7 дней с момента подключения ими можно пользоваться бесплатно.

В свою очередь, PRO32 Connect Personal — это сервис для мгновенного подключения к удаленному рабочему столу. Устанавливать дополнительную программу-клиент не нужно, так как доступ осуществляется через браузер. С его помощью можно дистанционно администрировать другое устройство, разрабатывать и тестировать на нем ПО, оказывать техническую поддержку и выполнять различные повседневные задачи. Сеанс подключения абсолютно безопасен благодаря поддержке двухфакторной аутентификации, совместимости с брандмауэром и антивирусами, а также встроенной защите компьютера оператора от обратного доступа.

Стоимость лицензии PRO32 Connect Personal составляет 8,55 рубля в месяц. В нее входит постоянный доступ для пяти устройств и до трех приглашений в день. В течение первых 14 дней решение предоставляется бесплатно.

Подробнее об Антивирусном программном обеспечении PRO32 — здесь, Антивирусном ПО PRO32 Office Security Базовый — здесь, PRO32 Connect Personal — здесь.