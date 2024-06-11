Apple представила новую iOS 18

Компания Apple представила новое обновление iOS 18. Пользователям iPhone будет позволено размещать на домашнем экране значки приложений и виджеты так, как им хочется. Также теперь можно будет настраивать цвет иконок. Кнопки в углах экрана блокировки теперь можно будет менять на те, что хотите.

Центр управления также станет более продвинутым: пользователь сможет пролистывать несколько страниц с элементами управления и переключениями для самых важных функций, а элементы управления мультимедиа и «умным домом» займут видное место. Разработчики сторонних приложений также получат доступ к центру управления, пишет 3Dnews.

iOS 18 также повышает уровень конфиденциальности, позволяя требовать аутентификацию через Face ID для запуска любого приложения по выбору пользователя. Аналогичную блокировку можно установить на целую папку с приложениями. То есть посторонний человек не сможет запустить приложение без ведома пользователя. Кроме того, теперь можно контролировать, к каким контактам могут получить доступ сторонние приложения.

Приложение «Сообщения» становится более выразительным: можно будет использовать любые эмодзи в ответах Tapback (аналог реакций в Telegram), а также появится новые возможности форматирования, например выделение жирным шрифтом, подчеркивание, зачеркивание и курсив. Также появится возможность редактировать уже отправленные сообщения. Ещё Apple расширит возможности спутниковой связи iPhone, добавив возможность обмена сообщениями через спутник в отсутствие сотовой связи. Но больше всего радует возможность планировать сообщения, которую уже предлагает Google Messages. И да, Apple подтвердила, что приложение «Сообщения» перейдёт на современный стандарт RCS с iOS 18.

Улучшения затронут и встроенное приложение «Почта». Apple добавит автоматическую сортировку сообщений по категориям: платежи, обновления и промоакции. Прямо как в Gmail. Для тех случаев, когда вы больше сосредоточены на играх, чем на работе, в iOS 18 появился новый «Игровой режим» (Game Mode), который минимизирует фоновую активность, обеспечивая максимальную производительность, а также минимальную задержку при использовании геймпадов или AirPods.

В iOS 18 Apple обещает самое масштабное обновление приложения «Фото», поскольку компания Apple настроена конкурировать с «Google Фото» на Android. Что ещё более важно, приложение теперь оптимизировано для работы с постоянно растущими библиотеками, которые многие накопили за годы использования iPhone. В приложении появилась сортировка по лицам и возможность закреплять коллекции в верхней части для более быстрого доступа. Ещё добавят интеллектуальное редактирование фото, наподобие Magic Eraser от Google.

Также Apple представила Apple Intelligence — ИИ-систему, которая станет частью iOS 18 (а также MacOS). Нейросеть будет понимать пользователя и его личный контекст в большей степени, чем другие сервисы. Среди многочисленных возможностей AI — возможность легко генерировать изображения в «Сообщениях», отвечать на разные вопросы, предоставлять краткое содержание текста и многое другое. iOS теперь сможет более разумно расставлять приоритеты в уведомлениях, показывая самое важное, прежде чем перейти к полному списку.

Ассистент Apple Siri будет поддерживать более естественное взаимодействие и сможет отвечать на гораздо более широкий круг вопросов. Siri также сможет выполнять более активные действия в приложениях iPhone от имени пользователя. Например, можно будет попросить найти нужную фотографию, описав её, отредактировать изображение или переместить элементы в различных приложениях.

iOS 18 станет доступна грядущей осенью после анонса iPhone следующего поколения. Разработчики смогут загрузить предварительные версии ОС уже летом.