МТС рассказал об инновационных услугах на Белорусском ИКТ-саммите

В контексте современного бизнеса, где конкуренция на рынке становится все более острой, использование Big Data от МТС представляет собой не только инновационный подход, но и стратегическое преимущество. Об этом заявил во время VII Белорусского ИКТ-саммита начальник отдела инновационных сервисов и планирования сети МТС Евгений Тихонович.

Евгений Тихонович подчеркнул, что ценные инсайты, которые можно получить с помощью Big Data, помогают более обоснованно принимать решения о развитии городской инфраструктуры, открытии новых офлайн-объектов, а также позволяют оптимизировать размещение точек продаж, планировать рекламные кампании и улучшать обслуживание клиентов.

Специалист МТС рассказал о возможностях Геоаналитики, которая позволяет проводить исследования, базируясь на обезличенных данных, собираемых оператором. Технические параметры соединений фиксируются технологическим оборудованием оператора, создавая обширную базу, привязанную к конкретным локациям. Таким образом, МТС имеет возможность предоставить обезличенные массивы данных для анализа направления перемещений людей как в пределах города в целом, так и в пределах его части, а также дополнительно сегментировать анализируемую выборку, используя социологические параметры.

Ярким примером применения геоаналитики стал проект МТС по анализу перемещений населения Минска и пригородной зоны для «Минскградо», реализованный в начале 2023 года. Он показал, насколько ценными могут быть геоданные для понимания миграционных потоков и поведения населения. Полученная информация используется при подготовке планов по оптимизации и развитию транспортной сети столицы.

В будущем МТС планирует запуск нового сервиса «МТС Охват», который предоставит доступ к платформе, благодаря которой можно провести оценку эффективности месторасположения наружной рекламы и, исходя из этого, спланировать продуктивную рекламную кампанию.

Как отметил Евгений Тихонович, использование Big Data от МТС действительно меняет правила игры для бизнеса, открывая новые горизонты для развития. Использование технологий аналитики данных позволяет компаниям принимать обдуманные решения, основанные на фактах и анализе, что становится ключом к успеху в современном мире.