Microsoft выпустила свежий апдейт для Windows 10

Компания Microsoft выпустила новое обновление для Windows 10 (версий 22H2 и 21H2) в рамках традиционного ежемесячного «обновления по вторникам» (Patch Tuesday). Обязательное обновление Windows 10 KB5039211 приносит обновления инструмента «Ножницы» (Snipping Tool) при работе с устройствами Android.

Если пользуетесь приложением Phone Link (Связь с телефоном) для подключения устройства Android к компьютеру с Windows 10, это обновление упрощает управление скриншотами. Когда делаете снимок экрана на своем телефоне, на ПК появляется уведомление о необходимости отредактировать его с помощью «Ножниц».

Обновление устраняет ряд недостатков безопасности операционной системы, а также исправляет ряд ошибок и сбоев.