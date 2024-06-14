Samsung выпустила умные кроссовки Shortcut

Samsung выпускает ограниченным тиражом умные кроссовки Shortcut, которые позволяют управлять смартфоном при помощи различных танцевальных движений. Всего будет выпущено шесть пар, которые будут разыграны между покупателями Samsung до 9 июля.

В подошвы кроссовок Shortcut встроены специальные сенсоры, которые распознают пять уникальных движений ногами. Каждое движение запускает определённую команду на смартфоне Samsung. Также доступны команды для воспроизведения музыки, открытия камеры и других приложений, сообщает HotHardware. 

Этот необычный гаджет является очередной попыткой Samsung расширить рынок носимых устройств. Напомним, ранее компания анонсировала смарт-кольцо Galaxy Ring, которое отслеживает активность и здоровье пользователя.

 

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Опубликовал: KV_newsroom,

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