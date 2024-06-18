Сервис Apple Pay Later закрывается после недавнего запуска

Apple объявила, что больше не предлагает Apple Pay Later — услугу «покупай сейчас, плати потом», которая недавно была запущена в США. Существующие пользователи с открытыми кредитами Apple Pay Later по-прежнему смогут управлять ими через приложение Wallet.

Вместо этого Apple сосредоточится на новых функциях, которые появятся в Apple Pay по всему миру позднее в этом году, включая возможность доступа к предложениям по кредитам в рассрочку с соответствующих кредитных или дебетовых карт.

После анонса на WWDC 2022 предварительная версия Apple Pay Later была запущена в США в марте 2023 года, а в октябре она стала общедоступной в США. Сервис предлагал кредиты по принципу «купи сейчас, заплати потом» непосредственно через Apple Pay. Платформа позволяла пользователям подать заявку на получение кредита в размере от 50 до 1000 долларов США и разделить эту покупку на четыре равных платежа в течение шести недель без каких-либо комиссий или процентов.