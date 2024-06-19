VK Cloud запускает решение для построения платформ разработки ПО — Dev Platform. Встроенные инструменты позволяют управлять всем процессом создания продукта: от идеи и проектирования до написания и проверки кода, тестирования и запуска на пользователей. С ее помощью команды могут повышать скорость вывода проектов на рынок и обеспечивать отсутствие уязвимостей в разрабатываемых IT-решениях.

Dev Platform построена на базе инфраструктуры и сервисов VK Cloud, а также продуктов российских разработчиков. Решение объединяет весь комплекс инструментов: инфраструктурные, платформенные сервисы и функциональное ПО. Для обеспечения надежности продуктов в Dev Platform доступны инструменты безопасной разработки — DevSecOps.

Инструменты преднастроены и интегрированы между собой, поэтому их можно быстро развернуть под задачи компании и начать разработку. Благодаря этому команды могут сразу фокусироваться на разработке и развитии продуктов, не тратя время на ожидание доступов, выделение необходимых ресурсов или синхронизацию процессов.

Бизнес может развернуть Dev Platform на своей IT-инфраструктуре, в том числе в рамках Private Cloud, или в публичном облаке VK Cloud.