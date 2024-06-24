Китайская компания Huawei провела официальную презентацию своего нового языка программирования Cangjie, пишет портал GizmoChina. По словам разработчиков, этот язык ориентирован на создание «интеллектуальных приложений».

Особенностью Cangjie является наличие полноценной интеграции со средой разработки (фреймворком) AgileDSL, в которой объединены естественный язык и традиционное программирование. Тем самым существенно снижен порог входа для изучения и использования Cangjie для написания программ, пишет CNews.

К моменту выпуска материала Cangjie существовал в тестовой версии. Версия 1.0 даты релиза не имеет. Тем, кто решится опробовать его в деле, Huawei предоставит весь необходимый набор инструментов – не только фреймворк, но также инструменты для тестирования и отладки, статической проверки, и оценки производительности ПО.

В Cangjie поддерживаются упрощенные символьные выражения, за счет чего разработчики могут использовать более интуитивный синтаксис. Другими словами, Cangjie потенциально может составить в плане простоты освоения конкуренцию Python, самому популярному языку программирования в мире.