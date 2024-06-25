Миллионы ПК на чипах Intel находятся под угрозой взлома

В прошивках Phoenix UEFI присутствует уязвимость, которая затронула широкий спектр ПК, выпущенных крупнейшими производителями на широком ассортименте процессоров Intel разных поколений. Рекомендовано установить последнюю версию BIOS.

Уязвимость CVE-2024-0762 обнаружена в прошивке Phoenix SecureCore UEFI экспертами по кибербезопасности компании Eclypsium на ноутбуках Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7 поколения и X1 Yoga 4 поколения. Дальнейшее её изучение показало, что она затрагивает машины на широком спектре процессоров Intel, включая Alder Lake, Coffee Lake, Comet Lake, Ice Lake, Jasper Lake, Kaby Lake, Meteor Lake, Raptor Lake, Rocket Lake и Tiger Lake — под ударом могут оказаться ПК производства Lenovo, Dell, Acer и HP. Уязвимость связана с ошибкой переполнения буфера в конфигурации Trusted Platform Module (TPM) — она позволяет злоумышленникам повышать привилегии и выполнять код в UEFI. Само наличие TPM для эксплуатации уязвимости не обязательно, пишет 3dnews.

Прошивка UEFI считается более безопасной из-за функции Secure Boot, которая поддерживается современными ОС, включая Windows, macOS и Linux. Но, пользуясь ошибками в её реализации, хакеры создают буткиты, такие как BlackLotus, CosmicStrand и MosaicAggressor — они срабатывают на ранних этапах загрузки UEFI и предоставляют потенциальным злоумышленникам низкоуровневый доступ к системе, обнаружить который чрезвычайно сложно.

Lenovo начала выпуск обновлений прошивки для затронутых уязвимостью устройств. Пока обновления доступны не для всех моделей, но значительную часть ассортимента компания надеется охватить до конца года. Phoenix Technologies сообщила, что закрыла уязвимость в апреле, а в мае предала огласке информацию о ней.