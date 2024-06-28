МТС празднует 22-летие

МТС исполнилось 22 года! В честь этого события компания приготовила особые подарки для своих абонентов. Тариф «Безлимитище MAX» с безлимитными звонками и интернетом за 19,90 руб/мес, бесплатные звонки во все сети для пользователей всех тарифов «Безлимитище» и бесплатная «Подписка МТС Премиум+» в течение первого месяца после подключения — все предложения доступны до 31 июля!

Тариф «Безлимитище MAX»

Специально к празднику МТС предлагает новым и действующим абонентам подключить тариф «Безлимитище MAX» с безлимитными звонками во все сети и бесплатной услугой «Турбо безлимит», которая позволяет пользоваться мобильным интернетом без ограничений. Подключиться к тарифу можно до 31 июля, как новым, так и действующим абонентам.

Кроме того, при подключении на тариф «Безлимитище MAX» новые абоненты получат возможность бесплатно в течение 30 дней пользоваться услугой «МТС ТВ, день», которая предоставляет доступ к обширному списку телеканалов различных жанров на базе сервиса цифрового телевидения.

Безлимитные звонки во все сети абонентам всех тарифный планов «Безлимитище»

МТС запустил акцию «Летний безлимит» для абонентов всех тарифных планов «Безлимитище»: «#Безлимитище», «Безлимитище X», «Безлимитище+», «Безлимитище 2.0». Абонентам тарифов будет доступно подключение услуги «Безлимит во все сети» за 0 руб. на первый календарный месяц, чтобы воспользоваться безлимитными звонками во все сети.

Книги, музыка, цифровое ТВ, онлайн-кинотеатры и бонусы! Акция для новых пользователей «Подписки МТС Премиум+»

Абоненты МТС получили возможность бесплатно пользоваться «Подпиской МТС Премиум+» в течение месяца.

Мультимедийный сервис предоставляет возможность читать электронные книги, слушать музыку, смотреть телеканалы и наслаждаться контентом онлайн-кинотеатров МТС ТВ и Иви. Подписчикам также предоставляется скидка 20% на 9-ть услуг и бесплатная доставка любого товара из интернет-магазина МТС. Еще один бонус — дополнительный голосовой или интернет-трафик.

Активировать «Подписку МТС Премиум+» можно в мобильном приложении «Мой МТС» или отправив USSD *928#. Стоимость услуги после триал-периода — 11,90 рубля в месяц.