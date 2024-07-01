В Казахстане официально разрешили торговать Toncoin

Комитет по регулированию финансовых услуг (AFSA) одобрил криптовалюту Toncoin (TON) для торговли на лицензированных регулятором платформах. Это означает, что теперь инвесторы, имеющие доступ к этим платформам, могут свободно покупать, продавать и хранить TON, пишет РБК.



AFSA является независимым регулятором, созданным для надзора за финансовыми услугами в Международном финансовом центре «Астана» (МФЦА).



Ожидается, что визит в Казахстан сооснователя Telegram Павла Дурова, который состоялся 27 июня, может привести к реализации совместных проектов с Министерством цифрового развития и инноваций республики.

