В Казахстане официально разрешили торговать Toncoin

Комитет по регулированию финансовых услуг (AFSA) одобрил криптовалюту Toncoin (TON) для торговли на лицензированных регулятором платформах. Это означает, что теперь инвесторы, имеющие доступ к этим платформам, могут свободно покупать, продавать и хранить TON, пишет РБК.

AFSA является независимым регулятором, созданным для надзора за финансовыми услугами в Международном финансовом центре «Астана» (МФЦА).

Ожидается, что визит в Казахстан сооснователя Telegram Павла Дурова, который состоялся 27 июня, может привести к реализации совместных проектов с Министерством цифрового развития и инноваций республики.
 

 

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Опубликовал: KV_newsroom,

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