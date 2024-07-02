Подведены итоги Республиканского конкурса цифрового искусства «Симфония Космоса»

27-28 июня в рамках XI Форума регионов Беларуси и России в Витебске подведены итоги первого Республиканского конкурса цифрового искусства «Симфония Космоса». Работы одаренных финалистов проекта со всей Беларуси проходят процесс токенизации. В финале проекта приняли участие представители резидентов Парка высоких технологий.

Конкурс объединил учащихся учреждений образования из всех регионов страны. На рассмотрение жюри было представлено более 1000 работ: от рисунков на космическую тематику до 3D-проектов ракет. По результатам экспертное жюри отобрало 42 творческие работы в 14 номинациях. Все финалисты были приглашены в Витебск, где их ожидала интенсивная образовательная программа с участием космонавтов, ученых, экспертов в области токенизации и блокчейна, искусствоведов. Цель – не только показать молодежи новые области применения искусства, но и пробудить в ней интерес к самостоятельному познанию и изучению современных технологий, пишет пресс-служба ПВТ.

В рамках мероприятия в метавселенной DEXART был размещен цифровой образ послания молодому поколению. Оно составлено Героем России, уроженцем Беларуси, летчиком-космонавтом Олегом Новицким во время подготовки космического полета, который завершился 6 апреля 2024 года. Впервые широкое освещение послание получило во время саммита Blockchain World.

В награждении победителей конкурса приняли участие представители Министерства образования Республики Беларусь, Национальной академии наук, Витебского городского исполнительного комитета, а также Герой Беларуси, первая женщина космонавт в истории суверенной Беларуси Марина Василевская.

Работы финалистов будут тонизированы и доступны к бесплатному просмотру в метавселенной DEXART, которая насчитывает около 500 тысяч пользователей по всему миру. Резидент ПВТ платежный сервис "Оплати" учредил специальную номинацию "Приз зрительских симпатий" и предоставил ценные призы.

Проект поддержали эксперты в области IT-индустрии и финансового сектора – они провели для молодежи образовательный марафон, посвященный интеграции искусства и инноваций с помощью блокчейн-технологий “Магия web3”.

Космонавт Олег Новицкий принял участие в панельной дискуссии по теме создания и развития инноваций через поиск синергетических эффектов между освоением реального космоса, пространствами метавселенных и цифровым искусством.

В дальнейшем проект будет развиваться. В частности, между Социально-просветительским учреждением «Мир культуры», Ассоциацией «Технологии Распределенных Реестров», инвестиционной онлайн-платформой Finstore.by и официальным представителем платформы DEXART в России и СНГ подписан Меморандум о сотрудничестве. Эксперты намерены развивать и популяризировать проекты на стыке искусства, блокчейн технологий, метавселенных и токенизации реальных активов.

В частности, белорусские IT-компании, которые стояли у истоков и добились финансового успеха в области применения технологий web3 и блокчейн-безопасности, намерены масштабировать свой опыт через курсы подготовки молодежи на системной основе.

Организаторами конкурса выступили Министерство образования Республики Беларусь и Национальная академия наук Беларуси при взаимодействии с Министерством культуры Республики Беларусь, Витебским областным исполнительным комитетом, Витебским городским исполнительным комитетом, общественным объединением «Белорусский республиканский союз молодежи», социально-просветительским учреждением «Мир культуры» и учреждением образования «Национальный центр художественного творчества детей и молодежи».