Компания Samsung анонсировала платформу SmartThings Pro и технологии отображения следующего поколения для линейки профессиональных дисплейных решений. Презентация новинок состоялась в рамках InfoComm — крупнейшей североамериканской профессиональной выставки аудиовизуальных технологий, прошедшей ранее в Лас-Вегасе.

На стенде W1225 Samsung представила решение SmartThings Pro — усовершенствованную версию SmartThings с новыми возможностями для бизнеса; цветной дисплей на базе технологии электронных чернил (Samsung Color E-Paper); новые функции генеративного искусственного интеллекта для интерактивной доски (серия WAD); а также новую серию коммерческих ТВ Samsung (серия BED) UHD-разрешения.

Решение SmartThings Pro расширяет возможности подключения мультимодальной технологии умного дома и в бизнес-среде. B2B-клиентам SmartThings Pro предлагает настраиваемые интерфейсы прикладного программирования (API) для комплексной интеграции.

Платформа также поддерживает режим интеллектуального энергосбережения AI Energy Mode – технологии, которая снижает энергопотребление на основе уровня яркости окружающей среды, анализа контента и обнаружения движения. Данный энергосберегающий алгоритм доступен для продуктов Samsung, подключенных к экосистеме SmartThings Pro.

Кроме того, SmartThings Pro позволяет проверять состояние подключения различных устройств Интернета вещей (IoT) с помощью удобной панели управления. Панель анализирует подключенные устройства с помощью искусственного интеллекта, способствуя повышению эффективности их использования и применению энергосберегающих методов.

SmartThings Pro способна улучшить общую работу устройств в корпоративной среде, включая профессиональные дисплеи для Digital Signage, гостиничные ТВ, системы кондиционирования воздуха, бытовую технику и многое другое. Платформа также позволит корпоративным клиентам эффективнее управлять различными параметрами, такими как температура, влажность, освещение, путем объединения различных IoT-продуктов. Кроме того, в систему интегрированы датчики, например, камеры, повышающие уровень качества мониторинга и управления. Эти функции помогают пользователям автоматизировать ежедневные конфигурации и настройки, повышая эффективность и экологичность процессов и снижая общий уровень расходов.