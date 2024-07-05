Копите деньги: Snapdragon 8 Gen 4 будет очень дорогим процессором

Исполнительный директор компании Qualcomm сообщил, что мобильный процессор Snapdragon 8 поколения Gen 4 будет заметно дороже, чем Snapdragon 8 Gen 3. Он объяснил это тем, что переход на собственные ядра Oryon является очень дорогим удовольствием даже для такого крупного производителя.

Стоит понимать, что переход с техпроцесса 4 нм на 3 нм уже сам по себе сделает Snapdragon 8 Gen 4 дорогим процессором, т.к. на текущий момент это передовая технология производства кристаллов, которая стоит внушительных денег. Кроме того, руководство Qualcomm настаивает на самостоятельной разработке ядер Oryon, что тоже требует значительных инвестиций. Все это в совокупности приведет к тому, что компания будет вынуждена повысить цену на процессоры, чтобы окупить расходы.

По оценкам аналитиков чип подорожает на $50-80, что поставит партнеров Qualcomm в затруднительное положение. Им придется оправдывать значительно возросшую стоимость флагманов нового поколения при не столь заметном приросте производительности.